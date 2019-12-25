На Ставропольской улице установили новые стилизованные фонари

Качество освещения тротуаров и проезжей части увеличено в 1,5 раза.

В Центральном районе Ставропольская улица получила новое современное освещение. Об этом сообщили в пресс-службе Смольном.

Специалисты "Ленсвет" установили 20 чугунных опор освещения с 40 светильниками. Качество освещения тротуаров и проезжей части увеличено в 1,5 раза. Также специалисты убрали растяжки с фасадов зданий и местами сняли неизолированные воздушные линии электроснабжения и подвесные светильники.

В этом году в Центральном районе новое освещение уже получили 7-я Советской и 10-я Советской улицы и улица Короленко. Сегодня специалисты приводят в порядок освещение на Марсовом поле. В ближайшее время они займутся 4-й Советской и 9-й Советской улицами, а также Харьковской улицей.

Ранее мы писали, что на улице Ивана Черных появилось новое современное освещение.

Фото: ВКонтакте / Центральный район Санкт-Петербурга