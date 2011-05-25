На 7-й и 10-й Советских улицах появилось новое светодиодное освещение

На некоторых объектах, в том числе Марсовом поле, модернизация освещения еще продолжается.

На двух улицах Центрального района появилось новое светодиодное освещение, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Так, на 7-й и 10-й Советских улиц завершился капитальный ремонт наружного освещения, теперь там установлено 83 подвесных светодиодных светильника.

Отмечается, что рабочие проложили современные воздушные линии, установили пункт питания наружного освещения, оснащенный автоматизированными системами управления наружным освещением.

Переход на качественные и надежные светодиодные светильники экономит потребление электроэнергии и повышает комфорт пребывания жителей на центральных улицах города. Для наиболее равномерного освещения объектов количество светильников, освещающих улицы, увеличилось в 2 раза, при этом потребление электроэнергии снизилось в 1,4 раза и составило 8,3 кВт.

В этом году специалисты уже установили новое освещение на улице Короленко и продолжают работы на Ставропольской улице, Марсовом поле.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов обновили систему наружного освещения.

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