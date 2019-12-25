На проспекте Ветеранов обновили систему наружного освещения

Новые светильники появились вдоль проспекта Ветеранов от улицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова.

Во вторник, 24 августа, в Смольном сообщили об обновлении системы наружного освещения на проспекте Ветеранов. Новые светильники установили лицы Танкиста Хрустицкого до проспекта Маршала Жукова. Также теперь освещена пешеходная дорожка от улицы Лени Голикова до парка Александрино.

По словам губернатора Петербурга, в городе постоянно расширяется и модернизируется система уличного освещения, устанавливается современное оборудование со светодиодными или энергосберегающими светильниками.

Специалисты установили 94 опоры и 119 светильников, проложили километр кабельной линии и смонтировали почти три километра самонесущего изолированного провода. Регулировать работу светильников будут с помощью автоматической системы управления наружным освещением. Подключить все светильники должны до конца сентября.

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