В Красногвардейском районе становится больше площадок для занятий спортом

В короткие сроки обновили и открыли два спортивных объекта.

В пятницу, 20 августа, в Красногвардейском районе по поручению губернатора Петербурга в сжатые сроки обновили и открыли два спортивных объекта, сообщили в администрации района.

Так, на территории школы №187 на проспекте Энтузиастов открыли стадион с дорожками для бега, полем для футбола, баскетбола и волейбола. Также стадион оборудован специальными спортивными снарядами для сдачи нормативов ГТО. Объект открыт не только для учеников, но и жителей. Общий объем финансирования составил 10, 2 млн руб.

Также на улице Маршала Тухачевского открыли хоккейную коробку, которой можно пользоваться круглосуточно. В летнее время на резиновом покрытии можно играть в мини-футбол, флорбол. Зимой на площадке будет заливаться каток, работать инструктор. Также здесь появилось освещение, которое позволяет комфортно заниматься в темное время суток. Общий объем финансирования составил 2,6 млн руб.

Помимо этого в сентябре планируют открыть обновленный круглогодичный бассейн на Большой Пороховской улице, спортивные площадки Центра физкультуры и здоровья на улице Марашала Блюхера и на Новочеркасском проспекте.

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