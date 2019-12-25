В Красногвардейском районе становится больше площадок для занятий спортом

В пятницу, 20 августа, в Красногвардейском районе по поручению губернатора Петербурга в сжатые сроки обновили и открыли два спортивных объекта, сообщили в администрации района.
Так, на территории школы №187 на проспекте Энтузиастов открыли стадион с дорожками для бега, полем для футбола, баскетбола и волейбола. Также стадион оборудован специальными спортивными снарядами для сдачи нормативов ГТО. Объект открыт не только для учеников, но и жителей. Общий объем финансирования составил 10, 2 млн руб.
Также на улице Маршала Тухачевского открыли хоккейную коробку, которой можно пользоваться круглосуточно. В летнее время на резиновом покрытии можно играть в мини-футбол, флорбол. Зимой на площадке будет заливаться каток, работать инструктор. Также здесь появилось освещение, которое позволяет комфортно заниматься в темное время суток. Общий объем финансирования составил 2,6 млн руб.
Помимо этого в сентябре планируют открыть обновленный круглогодичный бассейн на Большой Пороховской улице, спортивные площадки Центра физкультуры и здоровья на улице Марашала Блюхера и на Новочеркасском проспекте.
Ранее мы писали, что школу в Коломягах ввели в эксплуатацию.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Гоpячиe сучки xoтят жapкoго тpaxа и гoтoвы на мнoгоe. Здесь дают в попу и берут в рот, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa