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Школу в Коломягах ввели в эксплуатацию
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Школу в Коломягах ввели в эксплуатацию

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Школа на Шуваловском проспекте рассчитана на 550 мест.

В среду, 18 августа, в пресс-службе комитета по строительству сообщили о вводе в эксплуатацию новой школы в муниципальном округе Коломяги. Новое образовательное учреждение находится на Шуваловском проспекте, 37к2. 

Отмечается, что школу построили в рамках адресной инвестиционной программы комитета, а разрешение на ввод выдали компании ООО "Интекс". 

В трех-четырехэтажном здании школы помимо учебных кабинетов оборудованы помещения для групп продленного дня со спальными зонами и игровыми комнатами, мастерские домоводства, мастерские по обработке металла, дерева и технологии. Также предусмотрено два бассейна, зал хореографии и актовый зал с артистическими уборными и костюмерной. 

Уже зачислили более 500 детей, которые пойдут в новую школу 1 сентября.

Ранее мы писали, как в Петербурге пройдет День знаний.

Фото: Piter.tv

Теги: коломяги, петербург, строительство школ
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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