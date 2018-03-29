Школу в Коломягах ввели в эксплуатацию

Школа на Шуваловском проспекте рассчитана на 550 мест.

В среду, 18 августа, в пресс-службе комитета по строительству сообщили о вводе в эксплуатацию новой школы в муниципальном округе Коломяги. Новое образовательное учреждение находится на Шуваловском проспекте, 37к2.

Отмечается, что школу построили в рамках адресной инвестиционной программы комитета, а разрешение на ввод выдали компании ООО "Интекс".

В трех-четырехэтажном здании школы помимо учебных кабинетов оборудованы помещения для групп продленного дня со спальными зонами и игровыми комнатами, мастерские домоводства, мастерские по обработке металла, дерева и технологии. Также предусмотрено два бассейна, зал хореографии и актовый зал с артистическими уборными и костюмерной.

Уже зачислили более 500 детей, которые пойдут в новую школу 1 сентября.

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Фото: Piter.tv