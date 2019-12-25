Эксперты рассказали, как в Петербурге пройдет День знаний

Специалисты выяснили, что будут дарить детям и учителям.

В среду, 18 августа, эксперты "Авито" рассказали Piter.tv о результатах опроса 10 тыс. человек, которые рассказали, как планируют отмечать приближающийся День знаний.

Согласно исследованию, большинство жителей Петербурга в этом году собираются отпраздновать 1 сентября в узком семейном кругу: 22% респондентов устроят чаепитие дома, 17% – в честь праздника отправятся с детьми в парк, 13% – отметят начало учебного года семейной поездкой на дачу или за город. Самым популярным подарком детям на праздник в Петербурге, обогнав гаджеты, стал набор для творчества.

В целом по России 35% не собираются отмечать праздник. Примечательно, что такое настроение замечено больше в городах-миллионниках, чем в небольших городах с населением до 100 тыс. человек. Так, в Петербурге не будут отмечать День знаний 43% опрошенных. Эксперты считают, что на конечные данные повлияла эпидемиологическая обстановка в крупных городах, а также сохранение традиции важного дня ребенка праздника 1 сентября в маленьких городах.

Что касается тех, кто все же устроит праздник ребенку, то мамы на 30% чаще, чем папы, выбирают среди вариантов ответа активный совместный досуг.

В Петербурге считают возможным заметно реже устроить праздник для всего класса: организовать для ребенка чаепитие с одноклассниками планируют 6% опрошенных, а отправить ребенка отметить начало учебного года с классом в кафе или парке намерены 4% респондентов. Также всего 9% респондентов собираются отпустить детей отмечать День знаний самостоятельно с друзьями.

Отвечая на вопрос о том, какой подарок планируется вручить ребенку в честь 1 сентября, участники исследования "Авито" чаще всего указывали в качестве наиболее вероятного выбора набор для творчества. Этот вариант подарка оказался самым популярным, обогнав смартфоны, планшеты, игровые приставки и другую технику.

Петербургские родители намерены помимо смартфона и набора для творчества подарить ноутбук и карту мира. Также мужчины заметно чаще женщин намерены подарить ребенку-школьнику смартфон. Обойтись без подарков на 1 сентября в Санкт-Петербурге планируют 51% опрошенных. При этом в городах-миллионниках доля тех, кто не планирует дарить детям подарки на День знаний выше, чем в небольших городах с количеством жителей менее 100 тысяч человек.

О подарках учителям тоже не забыли: 55% опрошенных из Петербурга готовы сделать подарок учителю, выбрав или традиционную фруктовую корзину с букетом цветов, или подарочные сертификаты и сладости. Также некоторые подарят кофе или чай.

Букеты часто собирают из роз и хризантем, а 31% респондентов сделали выбор в пользу составных композиций из разных цветов.

Ранее мы писали, что в новом учебном году школьники Петербурга смогут учиться в смешанном формате.

Фото: Piter.tv