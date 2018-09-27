На улице Ивана Черных появилось новое современное освещение

Специалисты установили 30 чугунных опор с 37 современными светильниками.

В Кировском районе на улице Ивана Черных завершилась реконструкция наружного освещения. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" установили 30 чугунных опор с 37 современными светильниками – количество светильников увеличилось в 1,2 раза. Также специалисты оснастили светильниками проезжую часть и пешеходные переходы.

В этом году в Кировском районе уже обновили освещение на улице Примакова и в квартале 7 Дачное (в границах улицы Подводника Кузьмина, проспекта Народного Ополчения, Дачного проспекта, бульвара Новаторов).

Ранее мы писали, что на улице Олеко Дундича появилось новое современное освещение.

Фото: пресс-служба Смольного