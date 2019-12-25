На улице Олеко Дундича появилось новое современное освещение

Специалисты установили 412 современных светильников.

Во Фрунзенском районе на улице Олеко Дундича завершилась реконструкция наружного освещения. Специалисты СПб ГБУ "Ленсвет" заменили устаревшее светотехническое оборудование на современное – количество светильников увеличилось в три раза. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На улице специалисты установили 412 современных светильников на 358 металлических опорах и смонтировали новые кабельные сети. Также освещение появилось на остановках, пешеходных переходах, местных проездах и на пешеходных дорожках.

В Смольном добавили, что в этом году качественным освещением оснастят 36 улиц и магистралей, 6 из которых расположены во Фрунзенском районе.

Ранее мы писали, что на 7-й и 10-й Советских улицах появилось новое светодиодное освещение.

Фото: пресс-служба Смольного