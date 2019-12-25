Исторические фонари Марсова поля отправились на реставрацию

Восемь наиболее аварийных фонарей были отвезены в мастерскую еще в апреле 2020 года.

В пятницу, 27 августа, пресс-служба КГИОП сообщила, что оставшиеся восемь исторических фонарей-торшеров Марсова поля демонтированы. По программе комитета фонари отреставрируют и вернут на место.

По словам председателя ведомства Сергея Макарова, фонари изначально созданные для Благовещенского моста, в 30-е годы XX века очень удачно вписались в композицию мемориала на Марсовом поле.

Отмечается, что чугунные конструкции коррозированы, сохранившиеся декоративные элементы имеют сколы, трещины, частично деформированы, расходятся сварные швы. На двух фонарях отсутствовали плафоны, на многих утрачены декоративные элементы, люки в цокольной части опоры. От двух фонарей остались лишь тумбы основания.

Всего 16 фонарей находятся в неудовлетворительном, частично — аварийном состоянии, но приступить к их реставрации долгое время не было возможности, так как они не числились на балансе ни одной организации. В 2017 году их передали "Ленсвету". На реставрацию выделили 72,4 млн рублей.

Ранее мы писали, что специалисты начали реконструировать наружное освещение на Марсовом поле.

Фото: КГИОП