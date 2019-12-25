Специалисты начали реконструировать наружное освещение на Марсовом поле

Территория Марсова поля освещена с применением 104 опор освещения.

Во вторник, 3 августа, в пресс-службе вице-губернатора Сергея Дрегваля сообщили, что на Марсовом поле началась реконструкция освещения на зеленой территории и вдоль лицевого фасада здания лейб-гвардии Павловского полка. Там установят новые, стилизованные под существующие, фонари. В общем комплексе на территории будут служить 130 современных светильников, благодаря которым будет более равномерное, комфортное для прогулок освещение.

Всего Марсово поле освещают 104 опоры, в том числе 94 торшера с белыми плафонами освещают аллеи садово-паркового пространства и 10 опор прошлого столетия с 20 светильниками – тротуар и проезжую часть вдоль фасадов зданий.

Также в текущем году планируют отреставрировать 16 фонарей-торшеров, которые входят в состав объекта культурного наследия федерального значения "Мемориал "Борцам революции".

Ранее мы писали, что колпинский парк получит новое современное освещение.

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