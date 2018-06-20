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Плугин уволил начальника экономической полиции и его заместителя
Сегодня, 16:52
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Rybka123

Плугин уволил начальника экономической полиции и его заместителя

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О причинах такого решения не сообщается.

Начальник Управления экономической безопасности ГУ МВД Алексей Бриллиантов вместе со своим заместителем Денисом Михайловым покинули свои посты. Об этом сообщает "Фонтанка".

Полицейские были отправлены в отставку после личной беседы с новым главой петербургского МВД Романом Плугиным. О причинах такого решения не сообщается. Согласно информации издания вероятным кадидатом на пост начальника УЭБ и ПК Петербурга и Ленобласти является полковник полиции Евгений Ульянов, который ранее работал с Плугиным в Москве.

Напомним, что ранее свой пост по собственной воли покинул заместитель начальника ГУ МВД генерал-майор Николай Роговой. Многие связывают резкие кадровые перестановки в рядах правоохранительных органов Северной столицы с недавней столичной проверкой.  

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Фото: КГИОП

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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