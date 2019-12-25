Петербург намерен тестировать новые туристические продукты на китайских туристах

Главная особенность китайского туризма заключается в том, что он массовый.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Петербурге протестируют новые туристические продукты на китайских туристах. Об этом заявил глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев в рамках панельной дискуссии "Въездной туризм из КНР: социально-экономический эффект для России"

По его словам, китайский туризм отличается от других тем, что он массовый. До пандемии коронавируса Китай являлся для всех стран донором туристических потоков и лидером по их росту.

Корнеев отметил, что китайские туристы очень любознательные.

Практически все предложения по России при правильной их подаче положительно воспринимаются гостями из КНР – от северного сияния в Мурманской области до промышленного туризма, который для многих пока еще экзотичен Сергей Корнеев

Это и позволит Северной столице ввести новые туристические предложения и программы на международный рынок. Протестируют их именно на китайских туристах.

Ранее мы сообщали о том, что Санкт-Петербургский культурный форум перенесли на 2021-й год из-за коронавируса.

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