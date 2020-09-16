Реставраторы из Петербурга обнаружили старинные петроглифы на территории Псково-Печерского монастыря

В среду, 18 февраля, руководитель проекта реставрации и приспособления ОКН федерального значения на территории Псково-Печерского монастыря Алексей Михайлов и главный архитектор Михаил Фриновский рассказали в эфире телеканала "Санкт-Петербург" о необычной находке.
Специалисты обнаружили на территории Псково-Печерского монастыря петроглифы 17-18 веков. Реставраторы могут встретить артефакты почти на каждом памятнике. Например, в Новой Голландии были найдены ящики с оружием. В Эрмитажном театре нашли бутылку вина времен Екатерины II.
Однако обнаружение петроглифов является особенным событием, потому как для региона рисунки на башнях – большая редкость. На стенах монастыря изображены целые сюжеты, хоть и примитивные, потому что их наносили военные, а не художники.
Ранее мы писали, что казематы на Петропавловской крепости ждет реставрация.
Фото: Piter.TV
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