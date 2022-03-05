В особняке на Моховой реставраторы обнаружили фреску дореволюционных времен

В послереволюционное время в помещении находился музей Института ветеринарии.

На Моховой, 15 была найдена фреска госпожи Штифтер дореволюционных времен. Об этом рассказали сегодня, 7 июля, в Санкт-Петербургском доме национальностей.

Недавняя, но, вероятно, не последняя находка – фреска. Под слоями краски в одной из фигурных филенок обнаружили прекрасно сохранившийся холст: на нем изображен пухлощекий Амур, беззаботно раскачивающийся на качелях среди ярких цветов. Пресс-служба Санкт-Петербургского дома национальностей

По словам специалистов, в данной части особняка располагался будуар – небольшое помещение для женщин, где владелица могла уединиться.

В послереволюционное время в помещении находился музей Института ветеринарии. Тогда комната была заставлена книжными шкафами и диванами, а амура закрасили.

Фото: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Дом национальностей