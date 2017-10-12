Уникальные петроглифы Онежского озера и Белого моря: взгляд археолога и значимость ЮНЕСКО

Исследователь и доктор исторических наук Надежда Валентиновна Лобанова рассказала о своей работе с петроглифами, а также о важности ЮНЕСКО в изучении этого искусства.

Исследователь и доктор исторических наук Надежда Валентиновна Лобанова, специализирующаяся на изучении петроглифов Карелии рассказала о своем восхищении петроглифами Онежского озера и Белого моря, а также поделилась своими исследовательскими взглядами. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург".

Лобанова поделилась своим первым впечатлением от контакта с петроглифами в 1971 году. Эмоции восторга, благоговения и потрясения она ощутила при обнаружении наскальных рисунков на Залавруге. Это стало началом её увлекательного пути в исследовании этого древнего искусства. Каждый петроглиф, будь то каменные изображения или фрагменты керамики, переносит нас в мир древних предков, сохраняя их уникальную память и творчество.

Как отмечает Лобанова, древние петроглифы представляют собой своеобразное окно в духовный и материальный мир наших предков. Петроглифы Карелии имеют огромное историческое значение и могут приоткрыть завесу над бытом, обычаями и традициями тех времен.

Исследователь также подчеркивает, что беломорские петроглифы – это не только загадочные рисунки, но и бытовые картины, которые изображают сцены охоты, рыбной ловли, животных и людей. Она признает, что не всегда можно однозначно установить цель и смысл этих изображений, но именно это добавляет им загадочности и привлекательности.

ЮНЕСКО играет ключевую роль в сохранении и защите таких культурных наследий. Лобанова отмечает, что включение карельских петроглифов в список Всемирного наследия ЮНЕСКО придает им особый статус, престиж и приносит пользу не только для Карелии, но и для всей России. Этот статус обеспечивает доступ к финансовой поддержке, грантам и ресурсам для сохранения и развития этих памятников и культурного туризма.

Таким образом, древние петроглифы Онежского озера и Белого моря представляют собой уникальное окно в прошлое, позволяющее нам лучше понять и уважить творчество и жизнь наших древних предков.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пройдут гастроли Театра классического балета.

Фото: личный архив Надежды Лобановой