В Петербурге пройдут гастроли Театра классического балета

Историческая Сцена Александринского театра приветствует труппу Государственного академического театра классического балета.

Впервые в своей истории труппа Государственного академического театра классического балета (ГАТКБ) предстоит выступить на престижной исторической сцене Александринского театра. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Это событие стало поводом для эксклюзивного интервью с художественным руководителем труппы, Наталией Дмитриевной.

В интервью Наталия Дмитриевна поделилась своими ожиданиями от гастролей и подробно рассказала о репертуаре, который зрители смогут увидеть. Главной особенностью будет сочетание классических шедевров и авторских балетов.

По словам художественного руководителя, классические спектакли будут представлены в оригинальной редакции, сохраняя дух и хореографические шедевры прошлого, при этом подчеркивая их актуальность для современного зрителя.

Один из главных произведений, которое будет показано – балет "Жизель". Наталия Дмитриевна подчеркнула, что этот спектакль не только сохраняет оригинальную драматургию, но и передает наследие великих художников, которые вложили в него душу.

Помимо "Жизели", на гастролях также будут представлены другие классические произведения, такие как "Дон Кихот". Особое внимание будет уделено и авторским балетам. Наталия Дмитриевна рассказала, что "Спартак" и "Ромео и Джульетта" – это их любимые авторские спектакли, которые они с гордостью привезут в Северную столицу.

Наталия Дмитриевна подчеркнула свою любовь к Петербургу и призналась, что для нее вся столица является любимым местом.

Ранее сообщалось, что хореограф Олег Виноградов рассказал о важности балета и Мариинского театра в его жизни.

Фото: Piter.TV