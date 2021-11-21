Хореограф Олег Виноградов рассказал о важности балета и Мариинского театра в его жизни

В эксклюзивном интервью великий русский хореограф и художественный руководитель Балетного театра имени Мариинского Олег Виноградов поделился своими мыслями о балете и его неизменной приверженности этому искусству.

В ходе беседы с "Петербургским дневником" Олег Виноградов, который прославился своими великолепными постановками и внес значительный вклад в развитие мирового балета, описал свою страсть к этому искусству как "приятную болезнь". Он подчеркнул, что балет стал неотъемлемой частью его жизни и источником вдохновения на протяжении многих лет.

Великий хореограф также поделился своим видением развития балета в современном мире. Он отметил, что сохранение классических традиций является неотъемлемой частью его работы, но в то же время важно быть открытым к новым идеям и экспериментам. Олег Виноградов выразил уверенность в том, что балет продолжит эволюционировать и привлекать новое поколение зрителей.

В ходе интервью Виноградов также отметил важность развития молодых талантов и передачи своего опыта следующему поколению балетных артистов. Он подчеркнул, что в Мариинском театре особое внимание уделяется обучению и поддержке молодых танцоров, чтобы сохранить высокий уровень профессионализма и творческого мастерства.

Олег Виноградов заключил интервью, выражая свою благодарность зрителям и коллективу Мариинского театра за поддержку и веру в искусство балета. Он подчеркнул, что его страсть к этому искусству остается неизменной, и он будет продолжать работать над созданием великолепных постановок, которые вдохновят и поразят зрителей по всему миру.

Эксклюзивное интервью с Олегом Виноградовым стало важным событием в мире балета, подчеркивающим его значимость и вклад в культурное наследие России.

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Фото: Piter.TV

