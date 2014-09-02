В Мариинке пройдет месяц Вагнера в честь 210-летия композитора

В Мариинском театре объявили месяц Рихарда Вагнера. Композитору в этом году исполняется 210 лет.

В этом году немецкому композитору Рихарду Вагнеру исполняется 210 лет. В честь юбилея, Мариинский театр объявил "Месяц Вагнера". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Закрытие 240-го театрального сезона совпало 210-летием немецкого композитора. Для празднования для любителей приготовили специальный абонемент. Благодаря нему, посетители смогут посетить немецкую классика по льготной цене.

В течение всего месяца в театре будут представлять на сцене вагнеровские оперные шедевры. Главным событием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры". Петербуржцы смогут посмотреть представление 21, 22 и 30 июля.

Ранее сообщалось, что открытие фестиваля "Опера – всем" состоится 12 июля на Соборной площади.

Фото: Piter.TV