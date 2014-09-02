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В Мариинке пройдет месяц Вагнера в честь 210-летия композитора
Сегодня, 12:23
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

В Мариинке пройдет месяц Вагнера в честь 210-летия композитора

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В Мариинском театре объявили месяц Рихарда Вагнера. Композитору в этом году исполняется 210 лет.

В этом году немецкому композитору Рихарду Вагнеру исполняется 210 лет. В честь юбилея, Мариинский театр объявил "Месяц Вагнера". Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Закрытие 240-го театрального сезона совпало 210-летием немецкого композитора. Для празднования для любителей приготовили специальный абонемент. Благодаря нему, посетители смогут посетить немецкую классика по льготной цене.

В течение всего месяца в театре будут представлять на сцене вагнеровские оперные шедевры. Главным событием станет премьера оперы "Нюрнбергские мейстерзингеры". Петербуржцы смогут посмотреть представление 21, 22 и 30 июля.

Ранее сообщалось, что открытие фестиваля "Опера – всем" состоится 12 июля на Соборной площади.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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