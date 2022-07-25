Открытие фестиваля "Опера – всем" состоится 12 июля на Соборной площади

Откроется фестиваль оперой Н.А. Римского-Корсакова "Садко".

С 12 по 23 июля 2023 года в Петербурге пройдет XII Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем". Фестиваль состоится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами проекта выступают Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина (театр "Мюзик-Холл") и Некоммерческое партнерство "XXI век".

Музыкальный руководитель фестиваля – Фабио Мастранджело, арт-директор – Виктор Высоцкий. Фестиваль представит шедевры оперной классики под открытым небом в красивейших архитектурных ансамблях Санкт-Петербурга и пригородов.

Откроется фестиваль в самом сердце Санкт-Петербурга на Соборной площади Петропавловской крепости в День святых апостолов Петра и Павла 12 июля (начало в 19:00) оперой Н.А. Римского-Корсакова "Садко". Вход на фестиваль свободный.

Фото: пресс-служба Санкт-Петербургского Международного фестиваля "Опера - всем"