В Петербурге фестиваль "Опера – всем" пройдёт с 12 по 24 июля

В этом году фестиваль расширит свою географию и представит две оперные постановки в новых локациях.

С 12 по 24 июля 2025 года пройдет XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем". Фестиваль состоится при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами проекта выступают Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр им. Ф.И.Шаляпина и Некоммерческое партнерство "XXI век". Музыкальный руководитель фестиваля – Фабио Мастранджело, арт-директор – Виктор Высоцкий, директор фестиваля Юлия Стрижак. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В этом году фестиваль расширит свою географию и представит две оперные постановки в новых локациях. Одной из них станет Юсуповский сад, где 12 июля откроется open air шедевром мирового репертуара оперой "Мадам Баттерфляй" Пуччини (суббота, начало в 17:00). Главную партию исполнит "звезда" итальянской оперной сцены Даниэла Скилаччи. партию Пинкертона исполнит Роман Арндт. Солисты – Анастасия Самарина, Дмитрий Мулярчик (театр им.Ф.И.Шаляпина) и другие.

Продолжится фестиваль 16 июля (среда, начало в 19:00) постановкой редко исполняемой оперы Рихарда Штрауса "Саломея". Опера будет представлена на новой для фестиваля площадке – на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа.. Солисты: Елизавета Михайлова (театр им. Ф.И.Шаляпина), Андрей Попов, Артем Мелихов, Наталья Евстафьева, Екатерина Крапивина (Мариинский театр), Александр Кузнецов (Михайловский театр).

Фестиваль продолжится 20 июля (воскресенье, начало в 17:00) показом еще одной редко исполняемой оперы "Черное домино" Обера на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ "Царское Село". Опера будет исполнена на русском языке. Солисты: Назия Аминева (театр им. Ф.И.Шаляпина), Анна Викулина, Павел Шнипов, Тигрий Бажакин, Цветана Омельчук (Мариинский театр) и др.

Завершится фестиваль в самом сердце Санкт-Петербурга на Соборной площади Петропавловской крепости 24 июля (четверг, начало в 19:30) оперой Мусоргского "Хованщина". Солисты: Олеся Петрова, Александр Безруков (Михайловский театр), Сергей Семишкур, Кирилл Жаровин, Август Амонов (Мариинский театр), Михаил Колелишвили, Андрей Зорин, Лаура Меенен, Юрий Заряднов, Виталий Янковский, Илья Лавелин.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: пресс-служба СПб ГАУК "Музыкальный театр им.Ф.И.Шаляпина"