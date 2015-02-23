XI Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем" посетили более 43 тысяч человек

Фестиваль 13 по 24 июля прошел при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В Северной столице 24 июля завершилось одно из самых масштабных культурных событий этого лета – XI Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера – всем". Все спектакли сопровождались аншлагами. Суммарно оперы посетили более 43 тысяч человек. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Фестиваль 13 по 24 июля прошел при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. В этом году на фестивале представили четыре спектакля: "Сказка о царе Салтане" Николая Римского-Корсакова (13 июля, Соборная площадь Петропавловской крепости), "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно (16 июля, Александровский парк), "Царь и плотник" Альберта Лорцинга (20 июля, Якорная площадь Кронштадта), "Золушка" Джоаккино Россини (24 июля, Парадный плац Екатерининского дворца в Царском Селе).

Оперные спектакли прозвучали на четырех языках – русском, французском, немецком и итальянском.

Ранее в "Мюзик-холле" назвали количество билетов, проданных по "Пушкинской карте" на "Винил".

Фото: организаторы фестиваля "Опера – всем"