Мюзикл "Винил": интервью с исполнителями главных ролей Романом Дрябловым и Вадимом Рябушкиным

В "Мюзик-Холле" 15 октября состоялась премьера мюзикла "Винил" о стилягах и противостоящем им советском обществе.

В Петербурге 15 октября в театре "Мюзик-Холл" состоялась премьера мюзикла "Винил" композитора Евгения Загота. Действие спектакля разворачивается накануне VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который открылся в Москве в июле 1957 года. Живущая за "железным занавесом" столичная молодежь получила возможность общаться со своими зарубежными сверстниками. Piter.TV пообщался с исполнителями главных ролей Романом Дрябловым (Жоржи) и Вадимом Рябушкиным (Бунчи).

О чем мюзикл "Винил"?

Вадим Рябушкин: Мюзикл о том, как тяжело жить в стране, в которой всё запрещено и как хочется свободы и глотка свежего воздуха. Как хочется свободно говорить, о чем ты хочешь, петь, что ты хочешь и любить.

Роман Дряблов: Молодым людям очень сложно от того, что их зажимают в рамки, им хочется вырваться на свободу. Они кричат об этом. Они хотят познавать мир, который велик и огромен, им хочется всё это впитать в себя, а власти запрещают это делать.

Близок ли вам характер ваших героев?

Роман Дряблов: Ну как сказать, там сложная семейная драма, его воспитывает отец, матери нет. Вот это мне не близко, но я понимаю, почему моему герою нравится это. Потому что его с детства держат в ежовых рукавицах, это его протест, это его бунт против отца, против всего мира, скажем так.

Вадим Рябушкин: В каком-то плане мой персонаж (Бунчи) это такой умный, но тоже немного боящийся парень, который также хочет свободы. С точки зрения энергии это полностью мой персонаж, вот по задору, по этим номерам. Хорошее определение для этого персонажа "Фигаро там, Фигаро здесь", у него всегда есть план "Б". Это, как мне кажется, похоже на меня.

Представим, что мы живем в 50-е годы XX века, кем бы вы были: комсомольцами, которым что сказали, то они и сделали или стилягами?

Роман Дряблов: Тут можно даже не выбирать. Мы – стиляги, мне кажется.

Вадим Рябушкин: Я согласен. Я вообще тяжело воспринимаю, когда меня ставят в рамки, что-то запрещают. Еще со школы мне ставили двойки за то, что я чего-то не хочу.

Какую музыку слушаете?

Вадим Рябушкин: Всё, что заляжет в душу. Я не строю из себя сноба и не слушаю какие-то отдельные направления, я могу послушать любую песню и не постесняюсь этого.

Роман Дряблов: Когда маленькие были, там кассеты были, их трудно было достать. И выбор как бы был, но намного меньше, чем сейчас. Сейчас столько всего, что можно слушать всё, что нравится.

Допустим, что запретили слушать какую-то песню или музыкальное направление под страхом санкций? Продолжите слушать или повинуетесь?

Роман Дряблов: Если это будет остропринципиальный вопрос, но нужно разбираться в конкретной ситуации. Но, думаю, что слушали бы. Но мне вообще сложно представить такую ситуацию: у меня в квартире играет музыка, которую запретили, и ко мне после этого заявляется полиция. Ну это прямо какой-то 1937 год. Если до такого дойдет, то это уже страшно.

Вадим Рябушкин: Как практика показывает, то, что запрещают, сразу становится более популярным. Но опять же это от частного случая зависит: если трек призывает к расизму, революции, то это не очень хорошо, когда это преподносится в грубой форме и вообще какая-то глупость текстовая. Тогда я в принципе и так такое слушать не буду.

Согласны ли с тем, что мюзикл "Винил" – это не только веселое шоу, но и актуальное высказывание сегодняшнего времени?

Роман Дряблов: Абсолютно актуальный мюзикл.

Вадим Рябушкин: Мне кажется, что сейчас, особенно с ковидными ограничениями, это что-то подобное, когда хочется свободы, а тебе ставят прививки.

Премьера прошла так, как и планировалась?

Роман Дряблов: Нет, были накладки, такое может быть. Такие вещи сбивают, и ты расстраиваешься, но нужно работать дальше. И в этом заключается профессионализм, чтобы выкрутиться из подобных ситуаций. Думаю, что это хороший спектакль, он будет развиваться, и будет жить.

Вадим Рябушкин: Нет, обычно премьера, это только начало путешествия. Мы сейчас посадили зерно, и оно будет расти и расти.

В каких постановках вас еще можно увидеть?

Роман Дряблов: В "Мюзик Холле" – "Винил", "Великий Гэтсби", "Шёлк", в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии – "Мисс Сайгон", "Джекилл и Хайд". В театре "Балтийский дом" я состою в штате, там я играю во многих спектаклях, например, "Сирано де Бержерак", "Горе уму", "Макбет", "Одиночество в сети" и много других.

Вадим Рябушкин: В Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии – "Мисс Сайгон", "Джекилл и Хайд", в "Мюзик Холле" – "Винил" и в Санкт-Петербургскиом театре "Рок-опера" – "Иисус Христос – суперзвезда".

Сложно ли перестраиваться с одной роли на другую? Особенно, если в один день или на следующий день две разных постановки?

Роман Дряблов: Как у меня сегодня с утра был прогон "Джекилл и Хайд", потом я пришел отыграл премьеру "Винил", завтра у меня прогон оркестровый и спектакль "Джекилл и Хайд". Мне не сложно перестраиваться, просто физически это тяжело, но в то же время это какой-то вызов себе.

Вадим Рябушкин: Согласен, перестраиваться получается хорошо, но физически и правда тяжело. Энергия разная у спектаклей.

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Автор: Анастасия Дорофеева

Фото: ВКонтакте / Мюзик-Холл (Юлия Чопорова); ВКонтакте / "НООСФЕРА" — ТЕАТР И МУЗЫКА (София Смирнова)