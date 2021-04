Мюзикл "Мисс Сайгон": интервью с исполнителями главных ролей Дарьей Ким и Вадимом Рябушкиным

Актёры рассказали о первом поцелуе, репетициях с режиссером Корнелиусом Балтусом и оторванной во время представления голове Будды.

Мюзикл "Мисс Сайгон" впервые показали на сцене лондонского театра "Друри Лейн" в 1989 году, и с тех пор больше тридцати лет его исполняют в лучших театрах мира. На Бродвее премьера состоялась в 1991 году в Broadway Theatre на 53-й улице. Спектакль закрылся в 2001 году после 4092 показов. Он был создан по мотивам оперы "Мадам Баттерфляй", однако идея и сюжет перенесены в охваченный войной Вьетнам конца 1960-х.

В конце прошлого года премьера мюзикла "Мисс Сайгон" состоялась на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Piter.TV поговорил с исполнителями главных ролей Дарьей Ким (Ким, вьетнамская девушка) и Вадимом Рябушкиным (Крис, американский солдат).

Кратко: о чем эта постановка? Но без спойлеров, потому что многим еще только предстоит увидеть мюзикл.

Дарья Ким: Действие начинается в Сайгоне весной 1975 года, за несколько дней до окончания войны... Вьетнамская молодая девушка с непростой судьбой, лишившаяся родителей, вынуждена пойти работать в бордель. Вроде бы безобидная работа – официантка, но бедная Ким ещё не знает, что затевает владелец борделя Инженер. Кругом война и нищета! В этом суровом мире она встречает американского солдата Криса, человека, не похожего ни на кого, для неё он словно луч солнца! Луч спасения... Между ними происходит искренняя и светлая любовь. Какие же испытания преподнесёт им судьба, и что свалится на хрупкие плечи этой невинной девушки?

Как удалось стать частью такого масштабного проекта?

Вадим Рябушкин: На самом деле это простая история: я пришел на кастинг и меня утвердили, хотя я раньше не был связан с Театром музыкальной комедии. На пробах меня попросили спеть арию "Боже, почему?", я ее спел и прошел поэтапно первый тур, танцевальный тур, повторный вызов артиста. Спустя какое-то время мне позвонили и сказали, что я утвержден на одну из главных ролей. Я был удивлен сначала, даже переспросил кастинг-директор, не шутка ли это? И когда состоялась премьера, я был безумно счастлив…

Дарья Ким: Я проходила кастинг в несколько этапов. После одобрения мне нужно было записать арии из спектакля, чтобы послать в Лондон на окончательное утверждение! В Лондоне это отсматривали правообладатели. И какая же для меня была гордость, что они утвердили именно меня и разглядели во мне ту самую Ким!

В каких постановках уже играли до этого?

Дарья Ким: Для меня это первый театральный проект. И я так счастлива, что первый опыт - это именно "Мисс Сайгон".

Вадим Рябушкин: Первый мой профессиональный проект – это "Летучий корабль" с Егором Дружининым, потом были проекты в Москве, и гастрольные. С гастролями я объездил половину России точно. Единственное, где не был – это Дальний Восток – но безумно хочу попасть туда на гастроли. И за полярным кругом не был. С мюзиклом "Алиса в стране чудес", где я играл Кролика, мы летали на Кипр. Это была как раз одна из последних поездок за границу перед пандемией. Еще один крупный проект – это "Иисус Христос – Суперзвезда", где я играю Петра и царя Ирода. Сейчас у меня два проекта, в которых я работаю – это мюзикл "Мисс Сайгон" и рок-опера "Иисус Христос – суперзвезда".

Герой, которого вы играете, какой он? Сложно ли было перевоплотиться или его мысли и чувства вам близки?

Вадим Рябушкин: Что касается моего героя Криса, для меня это было сложно, я не понимал его логики в поведении, почему он делает так, а не по-другому. И череда его следующих поступков, не самых благородных, не всегда была понятна. Но благодаря режиссеру Корнелиусу Балтусу, который говорил "Guys, шаг за шагом", мы спокойно, постепенно разобрались во всей этой истории. Надеюсь, у меня получилось передать то, что хотел режиссер. И безумно сложно, когда ты и так репетируешь с десяти утра и до восьми вечера с часовым перерывом, заставить себя репетировать ещё и дома. А график очень плотный. Если я покажу свои папки с либретто и нотами, там все исписано! Сколько часов мы работали с маэстро Алексеем Валерьевичем Нефедовым над музыкальным материалом. Как было сложно достичь того, что он требовал, но, если он где-то абсолютно сдержанно сказал "хорошо", большего мне было не нужно. У нас была отличная постановочная команда. По этой причине репетиционный период был увлекательным и интересным. Если что-то не получалось, тебе помогали.

Дарья Ким: Согласитесь, забавное совпадение: она Ким и я тоже! Эта девушка – вьетнамка, и у меня есть азиатские корни; мы одного возраста, 17 лет. События в её жизни никак не перекликаются с моими, но от этого ещё более интересно было её познавать. Сильная и самоотверженная девушка – именно такой она является для меня! Не скажу, что мне было очень сложно перевоплотиться в свою героиню, она мне близка по психофизике, в связи с моим юным возрастом у меня непроизвольно рождаются именно те эмоции, которые нужны режиссёру. Но тем не менее я проводила очень глубокий анализ своего персонажа и это достаточно непростой и кропотливый процесс! С каждой репетицией и спектаклем я всё больше пытаюсь понять и разобраться, что же чувствовала и чем жила тогда моя героиня?

Все актеры по-разному относятся к поцелуям на сцене/в кино. Кому-то это нравится, кто-то чувствует себя некомфортно. Что испытываете вы во время этих сцен?

Дарья Ким: Признаюсь честно, по началу я немного стеснялась. И мне было интересно, когда наступит та самая репетиция, когда режиссёр попросит действительно поцеловаться, а не просто "обозначить" это действие. Но к тому самому моменту мы были уже настолько хорошо знакомы с коллегами, было столько репетиций и выстроилась та самая ниточка доверия, что, когда это случилось, я уже не волновалась. Этому поспособствовали осознанные мысли, почему мы это делаем. Ведь каждый поцелуй в нашей постановке имеет определенный мотив.

Вадим Рябушкин: На самом деле просто нужно время. В театре есть репетиционный период, примерно два месяца, за этот период мы привыкаем друг к другу, потому что до этого были не знакомы. И это просто часть работы, нужно понимать, что в этот момент не Вадим Рябушкин и Даша Ким целуются, а это целуются их герои Ким и Крис. То есть это просто работа и это нормально абсолютно.

Какие курьезные ситуации бывали на репетициях и представлениях? Или всё проходило гладко?

Вадим Рябушкин: У нас достаточно сложные декорации в мюзикле, даже не сами декорации, а работа с ними. Я раньше никогда не работал на поворотном круге. И на одной из репетиций, когда на сцене был сумрак, мне нужно было с одной точки перейти на другую. Без опыта сделать это было непросто.

Дарья Ким: Конечно были! Кто не знал, у нас четыре маленьких артиста на роль сына моей героини – Тэма. Самый младший из них, конечно, самый шустрый! Никогда не сидит на месте. Но от этого только интересней во время спектакля! Действительно, не знаешь, чего ожидать в той или иной сцене. Его зовут Ванечка. Сейчас я уже немного приноровилась и знаю, чтобы я не планировала, всегда всё в итоге пойдёт не по плану! Помню, как на премьере я пою арию в своей каморке, на полу стоит Будда и я постоянно взаимодействую с ним. Вы представляете мою реакцию, когда я молюсь, закрыв глаза, а Ваня подходит и отрывает верхнюю часть головы Будды и при этом отдаёт её мне со словами: "Мама, не плачь". Ну как тут не плакать! От милоты, шока и смеха! Ещё по сценарию мой малыш должен спать на кровати во время арии, но что-то пошло не так... когда я оглянулась, он уже плясал и кружился посреди комнаты. Видимо, нравится ему ария "Sun & Moon".

Он всегда разряжает обстановку, и по началу я думала: "Боже, так ведь ещё сложнее! Мало того, что в голове столько нужно держать, так ещё и за сыном следить". А теперь понимаю, что он наоборот помогает! Ведь именно благодаря живым и спонтанным моментам рождается реальная история, в которую люди верят.

"Политика меня не интересует, это лишь фон". Эту фразу в одном из интервью произнес режиссер-постановщик Корнелиус Балтус. Так ли это на самом деле, как считаете?

Дарья Ким: Да, я считаю, что нашему режиссёру удалось сделать акцент именно на трагической истории любви и война, действительно, как фон. Да, безусловно, это очень ключевая история и важная, но она не на первом плане.

Вадим Рябушкин: Я соглашусь с режиссером, он и нам говорил несколько раз, что его волнует только история любви, отношения Крис и Ким. Несмотря на то, что сейчас происходит в мире, любовь – это главное. Как мне кажется, вся постановка – о любви, а не о такой страшной вещи, как война и разногласия стран. Не нужно искать тут политической подоплеки.

С каким театральным режиссером хотелось бы поработать и почему?

Вадим Рябушкин: Одно время мне хотелось поработать с драматическим режиссером Юрием Бутусовым. Очень люблю этого режиссера, мне было бы интересно побыть в этой атмосфере, которую он создает. Сейчас у меня нет такого, что я с кем-то безумно мечтаю поработать. А так, просто в потрясающем проекте, с потрясающей командой, если пазл всей команды сложился, это уже здорово.

Дарья Ким: Я мечтаю поработать со многими! Но пусть эти мысли пока просто улетят в космос, и Вселенная преподнесёт мне такую возможность. А пока это не случилось, мне бы не хотелось это озвучивать.

Вы согласны с тем, что режиссер – это своего рода диктатор?

Дарья Ким: Отчасти. Я пока не работала с другими режиссёрами- постановщиками, но если говорить о работе с Корнелиусом Балтусом, то мы всегда искали компромисс. Режиссёр не диктовал, а говорил свои пожелания и что бы он хотел видеть в этой сцене, после чего разрешал это адаптировать под себя, предлагать свои идеи. Тем самым и мне было очень комфортно, потому что я не просто как робот выполняла требования режиссёра. В заданных обстоятельствах я проживаю свою историю.

Вадим Рябушкин: Я бы назвал режиссера – руководителем. По началу всегда очень тревожно, потому что ты пытаешься понять, чего режиссер хочет от тебя, а он пытается понять, чего ты хочешь от него. И когда ты понимаешь, что режиссер не ломает тебя, а всячески помогает, чтобы тебе было комфортно, хорошо – это здорово.

В какой постановке хотелось бы сыграть больше всего, почему?

Вадим Рябушкин: Я не хочу загадывать и даже боюсь немного. Но в дальнейшем хотелось бы поучаствовать в зарубежных проектах, например, на Бродвее. Наверно, это самое интересно. Хочется увидеть, как там индустрия устроена, что для них там является важным.

Дарья Ким: Мне очень нравится мюзикл "Отверженные" и я мечтаю, чтобы в театре его поставили! Авторами являются Клод-Мишель Шёнберг и Ален Бублиль. Кстати, также они являются авторами нашего мюзикла "Мисс Сайгон". Я уже успела исполнить одну из своих любимых арий из Отверженных – "On my own" в "Хитах Бродвея" в Театре музыкальной комедии. Примерила на себя образ Эпонины. Очень интересное для меня перевоплощение получилось.

Часто ходите на другие спектакли?

Дарья Ким: Да. Особенно я люблю после дневных репетиций оставаться в театре, чтобы вечером посмотреть на коллег в других спектаклях. И беру с собой родителей, чтобы они тоже вместе со мной лицезрели эту красоту культуры!

Вадим Рябушкин: В последнее время не так часто, как это было в студенчестве. В студенческие времена мой рекорд – 7 постановок за неделю. Это были и опера, и балет, и драматические спектакли, и мюзиклы. Я очень люблю ходить к коллегам на спектакли в Москве или в Петербурге.

Бывает так, что спектакль настолько не нравится, что вы уходите в антракте?

Вадим Рябушкин: Я думаю, что это неэтично. Может, ты не согласен с какими-то режиссерскими и актерскими решениями, он тебе не близок, но у меня не было такого, чтобы я уходил с постановки. Из кинотеатра я могу уйти, если мне не понравился фильм, это все-таки запись. Но в театре люди выходят на сцену, они ждут от тебя, как от зрителя, какого-то понимания, сочувствия. И даже интереснее увидеть то, с чем ты не согласен, чтобы выйти после и попытаться понять, зачем и для чего мне это рассказали. Это хорошая черта – быть всеядным, смотреть разное. Какое-то одно наблюдение в музее, в театре или в кино может помочь сделать роль, например.

Дарья Ким: На моём счету был один спектакль, который разочаровал и не оправдал мои ожидания, но я решила не уходить и дать ему шанс во втором акте. Знаете, зря я это сделала... первое впечатление не обмануло меня.

Если вдруг жизнь сложится так, что нельзя будет работать актёром: ни в театре, ни в кино, нигде. Кем вы себя видите?

Дарья Ким: Я себя вижу бизнес-леди. Люблю вести переговоры и организовывать людей. Но всё же надеюсь, творчество меня не покинет! Даже в другой профессии я буду ко всему подходить творчески!

Вадим Рябушкин: Я об этом размышлял весь период карантина. Нет спектаклей, нет денег соответственно. Почти полгода у меня не было никаких спектаклей и репетиций. И я задумался тогда, а что, если это не закончится и работы не будет и дальше? Сначала я впал в отчаянное состояние, но спустя время я понял, что просто не могу без этого существовать. Пожалуй, это то, ради чего я долгое время учился, работал и каждый раз я стараюсь сделать свою работу настолько хорошо, насколько это возможно. Я работаю не для себя, а для зрителя, который придет в театр. Важно не то, что я унесу с собой после спектакля, а что зритель унесет с собой. И я всегда об этом думаю. Я уже просто не могу без этого, как многие артисты говорят, это своего рода наркотик. Ты относишься к своей профессии как к чему-то такому, без чего уже сложно представить свою жизнь. И если с этим придется расстаться, я буду до последнего бороться, чтобы остаться в этой профессии.

Фото: Мария Ковалева (Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии); Софья Смирнова ("НООСФЕРА")