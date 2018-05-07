Спектакль "Княгиня чардаша"

Постановку покажут 4 августа в Театре музыкальной комедии. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Петербуржцев приглашают на оперетту Имре Кальмана "Княгиня чардаша". Девушка из народа противостоит аристократическому миру, который надменно смотрит на простых людей. Главная героиня с достоинством отстаивает свое право на ту жизнь, которая ей кажется правильной. Театр развернет так, чтобы у самого неискушенного зрителя в зале не осталось сомнения в актуальности истории, придуманной больше ста лет назад.

На сцену выйдут Анна Булгак, Мария Ворожейкина, Оксана Крупнова, Андрей Макаров, Фёдор Осипов, Борис Степанов, Елизавета Белоусова, Анастасия Лошакова, Роман Вокуев, Александр Леногов и другие. Музыкальный руководитель и дирижёр — заслуженный артист России Андрей Алексеев.

Фото: muzcomedy.ru