Концерт "Царевич" состоится 24 декабря в Театре музыкальной комедии. Начало – в 19:00. Для гостей старше 12 лет.

Концерт пройдет в рамках XXIV Международного зимнего фестиваля "Площадь искусств". Оперетту Франца Легара "Царевич" представят впервые, ведущим будет народный артист РФ Валерий Дегтярь.

В оперетте три действия, она была выбрана автором по совету супруги, которая видела ее постановку в 1917 году в Венском драматическом театре. А премьера состоялась в Берлине 16 февраля 1927 года в Немецком художественном театре.

По сюжету сын русского царя и наследник престола Алексей не интересуется государственными делами и социальными проблемами. Он меланхоличен и избегает общество женщин, ставя в приоритет театр и скачки.

О будущем династии беспокоятся, поэтому устраивают бал-маскарад. На мероприятии персонаж знакомится с переодетой танцовщицей Соней и влюбляется в нее, однако они не могут быть вместе.

Фото: пресс-служба Театра музыкальной комедии