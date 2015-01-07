Спектакль "Принцесса цирка"

Оперетту "Принцесса цирка" представят 19 ноября в "Театре музыкальной комедии". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

"Принцесса цирка" – многогранная история с подлогами, обманами, поединком характеров и счастливым финалом. В конце влюбленные соединяются.

Завязка закручивается в 1912 году в Петербурге. На представление артиста в маске приходит богатая вдова Феодора Палинская. Согласно условиям завещания, для того, чтобы сохранить наследство, она должна за шесть недель после смерти супруга выйти замуж за соотечественника.

Одним из претендентов становится князь Сергей Николаевич, Феодора отказывала ему несколько раз. За это он решает посрамить княгиню и подстраивает ее брак с циркачом. Однако князь не подозревает, кто скрывается за маской.

Фото: muzcomedy.ru