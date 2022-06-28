В "Мюзик-холле" назвали количество билетов, проданных по "Пушкинской карте" на "Винил"

Юлия Стрижак рассказала об успехе мюзикла "Винил".

Директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак во время пресс-конференции с журналистами рассказала, что недавно поставленный музыкальный спектакль"Винил"пользуется большой популярностью у зрителей. Она пояснила, что на мюзикл прекрасно ходит молодая аудитория. Напомним, что за постановку "Винил" театр получил премию правительства Санкт-Петербурга.

Вообще по "Пушкинской карте" мы продали уже около 12 тысяч билетов, начиная с того момента, как эта карта как явление появилась в нашей стране. Молодые ходят прекрасно, получают удовольствие. Спектакль очень яркий, очень стильный. Юлия Стрижак, директор "Мюзик-Холла"

Эксперт добавила, что в виду успешного проекта творческому коллективу не хотелось расставаться с командой, которую привела с собой режиссер-постановщик Сусанна Цирюк, поэтому дали ей возможность поставить еще один спектакль. На этот раз была выбрана пьеса "Средство Макропулоса".

Фото и видео: Piter.tv