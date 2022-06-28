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В "Мюзик-холле" назвали количество билетов, проданных по "Пушкинской карте" на "Винил"

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Юлия Стрижак рассказала об успехе мюзикла "Винил".

Директор театра "Мюзик-холл" Юлия Стрижак во время пресс-конференции с журналистами рассказала, что недавно поставленный музыкальный спектакль"Винил"пользуется большой популярностью у зрителей. Она пояснила, что на мюзикл прекрасно ходит молодая аудитория. Напомним, что за постановку "Винил" театр получил премию правительства Санкт-Петербурга.

Вообще по "Пушкинской карте" мы продали уже около 12 тысяч билетов, начиная с того момента, как эта карта как явление появилась в нашей стране. Молодые ходят прекрасно, получают удовольствие. Спектакль очень яркий, очень стильный.

Юлия Стрижак, директор "Мюзик-Холла"

Эксперт добавила, что в виду успешного проекта творческому коллективу не хотелось расставаться с командой, которую привела с собой режиссер-постановщик Сусанна Цирюк, поэтому дали ей возможность поставить еще один спектакль. На этот раз была выбрана пьеса "Средство Макропулоса".

Фото и видео: Piter.tv

 

Теги: винил, мюзик-холл, мюзикл, пушкинская карта, юлия стрижак
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб, Культура, Театры,

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