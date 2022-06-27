"Мюзик-холл" выпускает мистический детектив по Чапеку "Средство Макропулоса"

Премьера мюзикла состоится 29 июня в Большом зале.

"Мюзик-холл" выпускает музыкальную постановку по произведению чешского драматурга и писателя Карела Чапека "Средство Макропулоса". Во время пресс-конференции с журналистами директор театра Юлия Стрижак пояснила, с чем связано решение руководства выпустить премьеру практически в конце сезона. Она напомнила о планах реконструкции здания, из-за которых с сентября "Мюзик-холл" может начать показывать свои работы не на собственной сцене, а на арендованных площадках. Стрижак пояснила, что вся творческая группа стремилась выпустить мюзикл показ в "родных" стенах. В "Мюзик-холле" определяют жанр новинки как мистический детектив.

Вот у нас очередная премьера. Конечно, это большое событие в театре...Несколько раз мы говорили об этом названии.В результате мы решили осуществить эту постановку. Сусанна была так убедительна. Она сказала, что у нее абсолютно проработан материал. Она видит этот спектакль. Знает как его сделать, она мечтает его сделать. Юлия Стрижак, директор "Мюзик-холла"

Режиссер-постановщик Сусанна Цирюк объяснила выбор репертуара. Для создателей важной задачей было нигде не повторяться, вплоть до процесса звукоизвлечения. Режиссер пояснила, что зрителям не стоит ожидать второго "Винила" (мюзикла, недавно также поставленного Сусанной Цирюк в стенах "Мюзик-холла"). Сусанна считает "Средство Макропулоса" принципиально другим произведением. Испытанием для руководителей проекта было не утратить все аспекты пьесы, но при этом не перегрузить ее другими элементами. При этом постановка все же должна была воплотиться в форму мюзикла на сцене. Для этого создатели решили усилить эмоциональное воздействие на зрителей. Пьесу режиссер-постановщик назвала завораживающей, с определенной особенностью: даже после развязки она не дает ответы на вопросы, а наоборот, их ставит. Сусанна полагает, что невозможно однозначно ответить на вопрос хорошо ли жить вечно, имеют ли чувства срок годности, а также о том, существует ли вечная любовь. Также Цирюк пленилась многоплановостью пьесы. Ее поразили лихо закрученный и интересный сюжет, который до конца держит зрителей в напряжении. Пьеса имеет детективную и мистическую составляющие, несколько абсолютно разных любовных линий, философский подтекст и социальный аспект, не свойственный для жанра мюзикла.

Юлия Стрижак добавила, что радуется тому, что выбор остановился именно на данном произведении при выборе постановки, так как когда решается вопрос о создании на сцене какого-либо литературного произведения, то для него нужно еще создать пьесу. Эту задачу директор "Мюзик-холла" назвала не всегда простой. Она напомнила, что требуется длинные монологи героев и описания переводить в удобную для сцены форму. В случае же для "Средства Макропулиса" театру была предоставлена сразу готовая пьеса. Либретто создал для спектакля Константин Рубинский. Стрижак заметила, что проекту все еще нужны были музыкальные и вокальные номера, массовые сцены. Композитором стал Владимир Баксин, который трудился под руководством музыкального руководителя "Мюзик-холла" Фабио Мастранджело.

Даже если это очень пафосно прозвучит, то очень хочется добиться ощущения катарсиса. Даже не только в спектакле, но чтобы оно ощущалось и у публики. Сусанна Цирюк, режиссер-постановщик

"Средство Макропулоса" впервые было поставлено в ноябре 1922 года в Чехии. Для автора Карела Чапека немаловажную роль играл философский аспект, так как он и сам был доктором философских наук. Критики негативно высказывались о пьесе из-за выбора, который в конце сделали персонажи. Они полагали, что такой исход невозможно представить в реальной жизни. По словам Юлии Стрижак, в пьесе разворачивается детективная история, а герои находятся в поиске рецепта, который был утрачен. Карел Чапек же говорил о том, что писал комедию, хотя в ней есть и драматические моменты. Напомним, что чешский автор-классик был известен как антифашист. Он рано ушел из жизни, а сотрудники гестапо искало его рукописи после смерти. Вдова Чапека, еще до ухода мужа из жизни, закопала произведения на территории загородного дома. Они были выкопаны только после войны.

Фото и видео: Piter.tv