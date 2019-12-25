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Казематы на Петропавловской крепости ждет реставрация
Сегодня, 10:28
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Казематы на Петропавловской крепости ждет реставрация

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Из-за отсутствия финансирования не завершен ремонт трех музейных объектов Государственного музея истории Петербурга.

В ближайшее время начнется реставрация трех аварийных участков Гранитного фасада Петропавловской крепости и 20 казематов Екатерининской куртины. К такому решению пришли председатель комитета по культуре Константин Сухенко и директор Государственного музея истории Петербурга Владимир Кириллов во время совещания 16-го февраля.

В ходе совещания обсуждались первоочередные планы по проведению противоаварийных и реставрационных работ на территории музея, а также финансовые вопросы. 

В планах также расширить входную зону Иоановского равелина. 

Также реставрация ждет крепость "Орешек". Существенная часть крепостной стены и другие объекты нуждаются в проведении противоаварийных и восстановительных работах. 

Фото: Piter.TV

Теги: казематы, петропавловская крепость, равелин, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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