Казематы на Петропавловской крепости ждет реставрация

Из-за отсутствия финансирования не завершен ремонт трех музейных объектов Государственного музея истории Петербурга.

В ближайшее время начнется реставрация трех аварийных участков Гранитного фасада Петропавловской крепости и 20 казематов Екатерининской куртины. К такому решению пришли председатель комитета по культуре Константин Сухенко и директор Государственного музея истории Петербурга Владимир Кириллов во время совещания 16-го февраля.

В ходе совещания обсуждались первоочередные планы по проведению противоаварийных и реставрационных работ на территории музея, а также финансовые вопросы.

В планах также расширить входную зону Иоановского равелина.

Также реставрация ждет крепость "Орешек". Существенная часть крепостной стены и другие объекты нуждаются в проведении противоаварийных и восстановительных работах.

Фото: Piter.TV