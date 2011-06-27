Крепость "Орешек" будет отреставрирована к 700-летию

Юбилей будет праздноваться в 2023 году.

Во вторник, 16 февраля, в Музее истории Петербурга прошло совещание иректора музея Владимира Кириллова и председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко. Специалисты договорились отреставрировать крепость "Орешек" в 2023 году.

Крепость сильно пострадала во время Великой Отечественной войны. Однако место до сих пор пользуется спросом у туристов: ее посещают ежегодно около 100 тысяч человек, 20 тысяч из которых проходят по льготным билетам. "Орешек" получает финансирование, однако на эти деньги проводят только текущий ремонт и реставрацию отдельных помещений – для полноценной реставрации их не хватает. Отмечается, что существенная часть крепостной стены и другие объекты нуждаются в проведении противоаварийных и восстановительных работах.

Ранее мы писали, что реставрация часовни Троицкого собора обойдется в 18 миллионов рублей.

Фото: Википедия / Evgen72