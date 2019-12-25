Реставрация часовни Троицкого собора обойдется в 18 миллионов рублей

Часовню Троицкого собора в Петербурге отреставрируют за 18 млн рублей

В текущем 2021 году комитет по государственному контролю, использованию и охране п–амятников истории и культуры Петербурга отреставрирует часовню Троицкого собора: из бюджета города выделено 18,3 миллиона рублей.

Будут расчищены, укреплены и восполнены утраченные элементы декора фасадов, крыши, купола и интерьеров. Кроме того, специалисты приведут в порядок кирпичную кладку стен, расчистят лепной декор от многослойных покрасок, воссоздадут дубовые двери и оконные рамы. Позолоченные звезды на куполе будут восстановлены.

Напомним, часовню построили в 1895 году на углу 1-й Красноармейской и Измайловского проспекта в память о спасении императорской семьи во время крушения поезда в Борках в 1888 году и Николая II при покушении в городе Оцу в 1891-ом. В 1924 году ее закрыли, с 1930-го приспособили под кафе, а через семь лет — под пивной ларек. Во время войны здание сильно пострадало, через какое-то время его использовали как склад. Лишь в конце 1990-х часовню вернули церкви.

Ранее мы писали, что к концу 2021 года Усадебный дом в Выборге полностью отреставрируют.

Фото: пресс-служба КГИОП