К концу 2021 года Усадебный дом в Выборге полностью отреставрируют

Ближе к лету специалисты приступят к отделке здания.

Реставрационные работы в Усадебном доме в парке "Монрепо" Выборга полностью завершатся к концу текущего года. Как рассказали в пресс-службе администрации Ленобласти, на данный момент сруб дома собран на 90%, строители укладывают подстропильные конструкции здания.

Сборка сруба началась прошлой осенью на удаленной площадке, вместе с этим стартовала реставрация фундамента дома: эксперты сохранили порядка 40% исторических бревен. Известно, что в качестве утраченных бревен теперь используется плотный северный лес. Отмечается, что здания Усадебного дома и Библиотечного флигеля реставрируются с учетом исторической традиции, когда строители использовали как утеплитель мох и льняную ленту.

К концу весны реставраторы перейдут к отделке зданий.

Ранее мы писали, что суд обязал "Санктъ-Петербургъ оперу" отреставрировать крышу Дома фон Дервиза.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти