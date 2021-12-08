Кристина Карнаухова учится в Академии Штиглица на реставратора икон, берет заказы на дом, снимает процесс и выкладывает видео в социальные сети.

Петербурженка реставрирует старинные иконы и набирает миллионы просмотров в TikTok. Кристина Карнаухова учится в Академии Штиглица, реставрирует иконы и снимает блог, на ее аккаунт подписано более 100 тысяч человек. Подписчики удивляются тому, как преображаются потемневшие иконы в руках художницы.

Я подумала, почему нет? Начала выкладывать, сначала это было несистематично, потом поняла, что если хочу добиться результата, нужно выкладывать регулярно. В какой-то момент я поняла, что именно людям нравится. Кристина Карнаухова, реставратор

В некоторых иконах можно под слоями краски найти оригинальную авторскую живопись. В одной из икон Кристина обнаружила столетнюю записку мужчины, адресованную своей крестнице.

Я на камеру открываю, и вижу это письмо. там было написано: дарю иконку своей крестнице, буду умершим, поминай, раб божий Дмитрий. Очень мило, я в тот же день выложила видео и оно быстро взлетело, моментально. Кристина Карнаухова, реставратор

За год Кристина отреставрировала уже около 40 икон, среди них есть иконы из петербургских храмов.

Фото и видео: Piter.TV

