Петербурженка реставрирует старинные иконы и набирает миллионы просмотров в TikTok. Кристина Карнаухова учится в Академии Штиглица, реставрирует иконы и снимает блог, на ее аккаунт подписано более 100 тысяч человек. Подписчики удивляются тому, как преображаются потемневшие иконы в руках художницы.
Я подумала, почему нет? Начала выкладывать, сначала это было несистематично, потом поняла, что если хочу добиться результата, нужно выкладывать регулярно. В какой-то момент я поняла, что именно людям нравится.
Кристина Карнаухова, реставратор
В некоторых иконах можно под слоями краски найти оригинальную авторскую живопись. В одной из икон Кристина обнаружила столетнюю записку мужчины, адресованную своей крестнице.
Я на камеру открываю, и вижу это письмо. там было написано: дарю иконку своей крестнице, буду умершим, поминай, раб божий Дмитрий. Очень мило, я в тот же день выложила видео и оно быстро взлетело, моментально.
Кристина Карнаухова, реставратор
За год Кристина отреставрировала уже около 40 икон, среди них есть иконы из петербургских храмов.
Фото и видео: Piter.TV
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