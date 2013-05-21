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Певец Ваня Дмитриенко рассказал о своих любимых книгах

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Исполнитель хита "Венера-Юпитер", блогер Ваня Дмитриенко рассказал корреспонденту Piter.tv, что стоит на его книжной полке.

"Для моей профессии читать это полезно, потому что у тебя очень меняется мировоззрение, когда ты смотришь на мир глазам и других", — отметил 16-летний артист. Чтение, по мнению Дмитриенко, помогает пополнять словарный запас и в какой-то степени воспитывает человека. 

Блогер рассказал, что сейчас читает книги по популярной психологии, среди которых бестселлер Джена Синреро "НИ СЫ". Однако для чтения другим он посоветовал и классику —  "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери, а также "все книги про Гарри Поттера".

В то же время серия романов про вампиров "Сумерки" ему не понравилась, хотя многие из окружения артиста советовали ему ее прочитать. 

Ранее блогер принял участие в открытии в книжном магазине "Буквоед" в Петербурге площадки для выступлений.

Видео: Piter.TV / Александра Родионова, Дария Андреева

Фото на обложке: @dmitrienko_vanya

Теги: блогеры, ваня дмитриенко, тиктокеры
Категории: Интервью, Лента новостей, Новости СПб,

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