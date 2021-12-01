В книжном Петербурга появилась мини-площадка для выступлений

Цель проекта – сделать чтение модным у молодежи.

В книжном магазине "Буквоед" в Петербурге появилась площадка для выступлений. Ранее в подобных магазинах не было концертных площадок. На открытии побывал корреспондент Piter.tv.

Как рассказали организаторы, цель проекта – сделать чтение модным у молодежи. На открытии выступил певец и популярный тиктокер Ваня Дмитриенко. Перед выступлением проводился паблик-ток о чтении, его транслировали в прямом эфире. Проект рассчитан на молодую аудиторию.

Ранее вице-губернатор Пиотровский рассказал о возвращении книжного магазина в Дом Зингера.

Видео: Piter.tv