Петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" собирает деньги на переезд

Культовый петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" собирает деньги на вынужденный переезд. По данным создателей магазина, собственник продаёт помещение на улице Маяковского, в котором магазин находился 8 лет. Информация об этом появилась на краудфандинговой платформе Planeta.ru.
Переезд книжного магазина в наше время – дело нелегкое и очень дорогое, поэтому мы обращаемся ко всем, кто нас знает и любит, с просьбой поддержать. А если вы с нами еще не знакомы – то уникальный случай поучаствовать в создании нового неформального культурного пространства в Петербурге и стать нашим другом.
книжный магазин "Фаренгейт 451"
Для переезда нам необходима сумма 175 150 рублей. На данный момент собрано почти 59 тысяч рублей.
Что входит в этот бюджет?
– Первый месяц аренды помещения, пока не наладится привычная работа магазина: 70 000 в месяц = 70 000 рублей
– Ремонт помещения: 50 000 рублей
– Расходы на переезд и перевоз книг: 15 000 рублей
– Стеллажи: 20 000 рублей
– Подоходный налог: 20 150 рублей.
Поддержать книжный магазин можно по данной ссылке.
Фото: Planeta.ru
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