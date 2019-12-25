Петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" собирает деньги на переезд

Для переезда нам необходима сумма 175 150 рублей. На данный момент собрано почти 59 тысяч рублей.

Культовый петербургский книжный магазин "Фаренгейт 451" собирает деньги на вынужденный переезд. По данным создателей магазина, собственник продаёт помещение на улице Маяковского, в котором магазин находился 8 лет. Информация об этом появилась на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

Переезд книжного магазина в наше время – дело нелегкое и очень дорогое, поэтому мы обращаемся ко всем, кто нас знает и любит, с просьбой поддержать. А если вы с нами еще не знакомы – то уникальный случай поучаствовать в создании нового неформального культурного пространства в Петербурге и стать нашим другом. книжный магазин "Фаренгейт 451"

Для переезда нам необходима сумма 175 150 рублей. На данный момент собрано почти 59 тысяч рублей.

Что входит в этот бюджет?

– Первый месяц аренды помещения, пока не наладится привычная работа магазина: 70 000 в месяц = 70 000 рублей

– Ремонт помещения: 50 000 рублей

– Расходы на переезд и перевоз книг: 15 000 рублей

– Стеллажи: 20 000 рублей

– Подоходный налог: 20 150 рублей.

Поддержать книжный магазин можно по данной ссылке.

Фото: Planeta.ru