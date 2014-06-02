Вице-губернатор Пиотровский рассказал о возвращении книжного магазина в Дом Зингера

Власти хотят восстановить "историческую справедливость".

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский выступил за возращение Дома книги в Доме Зингера. Об этом он написал в соцсетях 1-го октября.

По словам чиновника, сейчас власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

Старейший книжный магазин Петербурга в 2019 году отпраздновал столетие. В 1999 году петербургскую сеть выселили под предлогом ремонта из здания на Невском проспекте. После ремонтных работ в исторических помещениях открылся коммерческий книжный, это стало возможно благодаря юридическим уловкам. написал Пиотровский в Telegram.

Теперь город и собственник помещений в лице "Альфа-Банка" восстанавливают "историческую справедливость".

В Смольном хотят создать единое книготорговое объединение, которое будет нацелено на поддержку петербургской литературы. Возможно, одним из участников станет "Книжная лавка писателей", которая находится на Невском, 66.

Сейчас на первом этаже готовится к открытию магазин по продаже мармелада. Яркие неоновые вывески не понравились некоторым горожанам, после чего их решили снять.

Ранее Piter.TV рассказывал о ситуации с книжным магазином.

Фото: Мария Филиппова @nosuit