Из Дома Зингера может исчезнуть книжный магазин

По данным суда, Дом книги платил "Зингеру" аренду ниже рынка – около 7 млн рублей в месяц.

Собственник знаменитого Дома Зингера на Невском проспекте через суд выселяет "Санкт-Петербургский Дом книги". Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал договор субаренды между компаниями недействительными. Магазин должен передать собственнику занимаемые помещения.

Иск ЗАО "Зингер" подало ещё в марте 2021 года. Как рассказали РБК Петербург в пресс-службе "Альфа-Банка" (собственник ЗАО "Зингер"), контракты были заключены на невыгодных для банка условиях. Всё дело в том, что договоры были подписаны, когда "Зингер" контролировал бывший владелец Балтийского банка. В ходе рассмотрения дела суд усмотрел сговор в ущерб интересам владельца Дома Зингера.

По данным суда, Дом книги платил "Зингеру" аренду ниже рынка – около 7 млн рублей в месяц. В это же время, по оценкам экспертов, стоимость аренды составляет 12 миллионов рублей. Бывший банкир Исаев заявил, что сниженная стоимость была введена из-за коронавируса.

В планах "Альфа-Банка" разместить в Доме Зингера АО "ТФ Санкт-Петербургский дом книги" (принадлежит Смольному). Также возможна и продажа Дома Зингера.

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Фото: Piter.TV