Вишневский намерен через суд доказать свою победу на выборах в Госдуму и ЗакС

По мнению депутата, у него "украли победу".

Член партии петербургского "Яблока" Борис Вишневский намерен судиться за результаты выборов в городской парламент и Госдуму. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

Вишневский баллотировался в Госдуму по округу № 216 и в городской парламент по округу № 2. По его мнению, у него попросту украли победу по этим территориям. Депутат уверен, что в округе № 2 он "безоговорочно выиграл, победив на 90% участков. Но при помощи фальсификаций на пяти участках, где написаны фальшивые и явно аномальные результаты, эту победу цинично воруют".

Все возможные жалобы поданы. И мной и членами избирательных комиссий. Мы готовимся к судам, и будем в них отстаивать украденные голоса петербуржцев. И будем драться за каждый украденный голос. Борис Вишневский

Также депутат уверен в своей победе по округу № 216 в Госдуму. В настоящее время в новый состав ЗакСа проходят два первых номера партийного списка – сам Борис Вишневский и уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Если суд встанет на сторону депутата, то третьим номером станет Ольга Штанникова.

Ранее Вишневский сообщил о нападении у здания администрации Центрального района.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга