Депутат Вишневский сообщил о нападении у здания администрации Центрального района

Депутат не пострадал.

Неизвестные напали на члена партии петербургского "Яблока" Бориса Вишневского. Об этом депутат рассказал "Фонтанке".

Инцидент произошел утром 20 сентября у здания администрации Центрального района. В это время Вишневский подавал две жалобы в две территориальные избирательные комиссии для аннулирования результатов голосования на тех участках, где не были установлены камеры видеонаблюдения. Позже, по словам Вишневского, ему позвонил неизвестный "корреспондент" "Фонтанки", который попросил выйти депутата на улицу и дать комментарий касательно подсчетов голосов.

На улице Вишневский увидел того самого "корреспондента", с которым стояли еще четверо мужчин в спортивных костюмах. Один из них выхватил у депутата копии жалоб, остальные же перегородили ему путь в здании. "Братки", как описал их Вишневский, велели депутату отправляться домой. После чего Вишневский написал заявление в полицию и отправился домой.

Ранее "Яблоко" пожаловалось в ЦИК из-за отсутствия видеонаблюдения на некоторых участках в Петербурге. На 112 избирательных участках из 1940 не было ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов. Эти районы входят в состав территории Центрального одномандатного избирательного округа №216 на выборах в Госдуму. Центральный район – территория одномандатного избирательного округа №2 на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Именно по данным округам баллотировался заместитель председателя партии Борис Вишневский.

Фото: ВКонтакте / Борис Вишневский