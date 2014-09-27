"Яблоко" пожаловалось в ЦИК из-за отсутствия видеонаблюдения на некоторых участках в Петербурге

На 112 избирательных участках не будет камер виденаблюдения.

В Петербурге на 112 избирательных участках из 1940 не будет ни видеонаблюдения, ни видеорегистраторов. Председатель "Яблока" Николай Рыбаков обратился к главе Центризбиркома Элле Памфиловой с призывом разобраться в данном вопросе. Информация появилась в Telegram-канале партии.

Большая часть участков находится в Адмиралтейском и Центральном районах. Эти районы входят в состав территории Центрального одномандатного избирательного округа №216 на выборах в Госдуму. Центральный район – территория одномандатного избирательного округа №2 на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Именно по данным округам баллотируется заместитель председателя партии Борис Вишневский.

В партии отметили, что одной из причин отсутствия видеонаблюдения является "отсутствие технической возможности его организовать". Именно в Центральном и Адмиралтейском районах много зданий – памятников культуры, на которых КГИОП запретил устанавливать камеры.

Отсутствие видеонаблюдения на соответствующих участках неизбежно наводит на мысль, что это делается для облегчения возможных фальсификаций при голосовании и подсчете голосов. И неизбежно подрывает доверие к результатам таких выборов. говорится в обращении

Ранее в Петербурге кандидата в депутаты ЗакСа от "Яблока" Юрия Багрова задержали полицейские.

Фото: Piter.tv