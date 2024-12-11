Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Глава государства посетил участок для голосования в Белорусском госуниверситете физической культуры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сегодня, 26 января, Лукашенко посетил участок для голосования №1, расположенный в Белорусском госуниверситете физической культуры в Минске. Президент пообщался с членами избирательной комиссии, затем получил бюллетень и оставил на нем свой голос.

Отметим, что на пост президента Белоруссии претендуют пять кандидатов: нынешний глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии Сергей Сыранков и предприниматель Анна Конопацкая.

Ранее Лукашенко сказал, чем Белоруссия отвечает на вызовы времени.

Видео: Telegram / РИА Новости