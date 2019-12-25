С дома Зингера снимут "ядовитые" вывески после недовольства горожан

Предприниматель решил учесть мнение петербуржцев.

Владелец магазина сладостей в доме Зингера решил отказаться от ярких неоновых вывесок на первом этаже здания после недовольства петербуржцев. Об этом узнали "Невские Новости".

По словам Михаила Ветрова, компания готова провести открытый конкурс среди горожан на оформление витрины. Петербуржцы могут выбрать лучшую из них, а магазин реализует. В помещении будут продавать мармелад.

Вывеска должна отвечать петербургскому стилю и соответствовать требованиям оформления комитета по печати.

Напомним, пользователи группы в Facebook возмутились тем, как теперь выглядит Дом Зингера. По их мнению, вывеска нового магазина не соответствует облику города и самому зданию.

Фото: Piter.TV