Эксперт рассказал о возможности полного уничтожения Нотр-Дам-де-Пари

Проблема заключается в локации, где сконцентрировалось пламя.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери может полностью уничтожить историческое здание. Об этом сообщил пресс-секретарь пожарной службы Парижа Лоран Вибер, пишет "Риа Новости".

По словам эксперта, пожарные постараются спасти все возможное, однако сложность пожара может затянуть время его тушения. Вибер отметил, что самая большая проблема заключается в локации, где сконцентрировалось пламя, а именно крышу здания.

Мы должны понимать, что мы можем полностью потерять собор сегодня ночью

- сказал Вибер.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля. В результате возгорания обрушился шпиль собора, и загорелась несущая конструкция. На месте работают пожарные. По предварительной информации никто из людей не пострадал

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