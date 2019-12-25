Российская рапиристка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020

Инна Дериглазова уступила своему оппоненту из США Ли Кифер.

Российская спортсменка Инна Дериглазова стала серебряным призером турнира по фехтованию на рапирах. Таким образом, она принесла сборной РФ шестую медаль на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио.

В финальном поединке она проиграла своему оппоненту из США Ли Кифер со счетом 13:15.

Ранее бронзу в этом виде программы завоевала российская спортсменка Лариса Коробейникова.

Напомним, ранее в копилку сборной России положили награды стрелок из пневматической винтовки с десяти метров Анастасия Галашина (серебряная медаль), тхэквондист Михаил Артамонов (бронзовая медаль) и стрелок из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина (золотая медаль), лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова (серебряные медали). На данный момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете.

Ранее мы сообщали, что сборную России по футболу возглавит Валерий Карпин.

Фото: ВК / olympic_russia