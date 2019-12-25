Российская рапиристка завоевала серебряную медаль на Олимпиаде-2020

Российская спортсменка Инна Дериглазова стала серебряным призером турнира по фехтованию на рапирах. Таким образом, она принесла сборной РФ шестую медаль на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио.
В финальном поединке она проиграла своему оппоненту из США Ли Кифер со счетом 13:15.
Ранее бронзу в этом виде программы завоевала российская спортсменка Лариса Коробейникова.
Напомним, ранее в копилку сборной России положили награды стрелок из пневматической винтовки с десяти метров Анастасия Галашина (серебряная медаль), тхэквондист Михаил Артамонов (бронзовая медаль) и стрелок из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина (золотая медаль), лучницы Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова (серебряные медали). На данный момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете.
Ранее мы сообщали, что сборную России по футболу возглавит Валерий Карпин.
Фото: ВК / olympic_russia
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