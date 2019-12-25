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Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде-2020
Сегодня, 11:26
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Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде-2020

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Спортсменки уступили своим оппонентам из Южной Кореи.

Российские спортсменки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука в рамках Олимпиады-2020 в Токио. 

В финале они уступили своим оппонентам из Южной Кореи со счетом 0:6. Бронзу в турнире получили лучники сборной ФРГ, обогнав Белоруссию.

Напомним, ранее в копилку сборной России положили награды стрелок из пневматической винтовки с десяти метров Анастасия Галашина (серебряная медаль), тхэквондист Михаил Артамонов (бронзовая медаль) и стрелок из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина (золотая медаль). На данный момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете.

Ранее мы сообщали, что сборную России по футболу возглавит Валерий Карпин.

Фото: ВК / Олимпийский комитет России

Теги: елена осипова, ксения перова, олимпиада-2020, светлана гомбоева, серебряная медаль, стрельба из лука
Категории: Тема дня, Спорт, Новости России, Лента новостей,

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