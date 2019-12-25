Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде-2020

Спортсменки уступили своим оппонентам из Южной Кореи.

Российские спортсменки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука в рамках Олимпиады-2020 в Токио.

В финале они уступили своим оппонентам из Южной Кореи со счетом 0:6. Бронзу в турнире получили лучники сборной ФРГ, обогнав Белоруссию.

Напомним, ранее в копилку сборной России положили награды стрелок из пневматической винтовки с десяти метров Анастасия Галашина (серебряная медаль), тхэквондист Михаил Артамонов (бронзовая медаль) и стрелок из пневматического пистолета Виталина Бацарашкина (золотая медаль). На данный момент российская сборная занимает пятое место в медальном зачете.

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Фото: ВК / Олимпийский комитет России