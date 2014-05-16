Отмечается, что первая стрела президента Белоруссии улетела более чем на 75 метров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пострелял из монгольского лука. Об этом сообщает "Sputnik Беларусь".

Белорусский лидер проводит встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухой. Утром 4 июня стороны провели общение в неформальной обстановке в загородном Центре местной культуры. Лукашенко показали, как соревнуются в национальных монгольских видах спорта. Ему дали опробовать традиционный лук. Отмечается, что первая стрела президента Белоруссии улетела более чем на 75 метров.

Ранее Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи.

Видео: Telegram / Пул Первого