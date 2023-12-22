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Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи

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По словам главы государства, свои стихи он носил в газету в надежде, что их опубликуют.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как в юности писал стихи. Об этом он заявил на медийном форуме в Могилеве.

По словам главы государства, свои стихи он носил в газету в надежде, что их опубликуют, поскольку считал их совершенными. Лукашенко отметил, что сейчас уже ничего не пишет, так как "голова забита другими проблемами".

Сегодня я бы уже не написал, как и музыкой не смог бы заниматься. Сейчас и тем достаточно, и опыт позволяет. А стихи не написал бы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что нельзя создавать в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, стихи
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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