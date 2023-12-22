Глава государства выразил мнение, что острые вопросы не стоит замалчивать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нельзя создавать в СМИ "параллельные миры" всеобщего благоденствия. Об этом он рассказал на медийном форуме в Могилеве.

Глава государства выразил мнение, что острые вопросы не стоит замалчивать. По его словам, люди должны видеть и знать правду, а также делать выводы. Лукашенко добавил, что некоторые руководители на местах очень болезненно реагируют на вынос мусора из избы.

Не надо прятать проблемы, ретушировать. Они есть в каждой стране. Но освещать их нужно объективно, без критиканства и не сгущая краски. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду.

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