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Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду

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По словам главы государства, журналистам не надо стесняться этих слов и понятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал усилить в стране пропаганду и контрпропаганду. Об этом он заявил на медийном форуме в Могилеве.

По словам главы государства, журналистам не надо стесняться этих слов и понятий. Лукашенко отметил, что на Западе подобные действия заменили словом "пиар".

Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, президент белоруссии, пропаганда, сми
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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