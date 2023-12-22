Лукашенко призвал усилить в Белоруссии пропаганду и контрпропаганду

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал усилить в стране пропаганду и контрпропаганду. Об этом он заявил на медийном форуме в Могилеве.
По словам главы государства, журналистам не надо стесняться этих слов и понятий. Лукашенко отметил, что на Западе подобные действия заменили словом "пиар".
Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии.
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